Breda krijgt geen speciale ‘dieren-boa’, wel betere samenwerking met dierenpolitie

,,Is het college bereid na te denken over een ‘dieren-boa’ die zich enkel en alleen bezighoudt met het dierenwelzijn in onze gemeente?” Die vraag heeft de fractie van de LPF aan het college van B en W voorgelegd. Burgerraadslid Carlo van Remortel van de LPF denkt daarbij aan ‘het controleren van dierenwinkels in Breda, het opsporen van illegale broodfokkers en zorg dragen voor meldingen over dierendumpingen.’

Geen bevoegdheid

Volgens het college van B en W hebben boa’s op dit moment geen formele bevoegdheden inzake dierenwelzijn. ,,Deze liggen bij de landelijke diensten zoals de Landelijke Inspectie Dierenwelzijn, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de politie. Dit valt dan ook buiten de bevoegdheden van de gemeente. Wel heeft er vrij recent op basis van een motie vanuit de gemeenteraad een pilot plaatsgevonden met als doel de samenwerking tussen de Bredase boa’s, Dierenpolitie en Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming te intensiveren", zo schrijft het college in een brief.

In oktober 2020 is op aangeven van het toenmalige raadslid Daan de Neef (VVD), die onlangs stopte als Tweede Kamerlid, de pilot Dierenwelzijn opgezet. Bredase boa’s kregen een ondersteunende rol in het oppakken van de meldingen. Volgens de gemeente heeft de pilot goed uitgepakt.

Verwaarlozing

De Bredase handhavers pakken nieuwe meldingen op zoals signalen van dierenmishandeling en verwaarlozing. Als de boa's de zaak onderzocht hebben, brengen ze verslag uit aan de Dierenpolitie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). Afhankelijk van de bevindingen gaat LID of Dierenpolitie hier verder mee aan de slag.

Volgens de gemeente is er dankzij de pilot ‘binnen het hele handhavingsteam meer kennis en meer aandacht ontstaan voor dierenwelzijn.’ Tijdens de pilot hebben de boa’s 65 eerstelijns meldingen ontvangen. Ongeveer 80 procent ging over bijtincidenten en 20 procent over verwaarlozing. In de meeste gevallen, 90 procent, bleken de meldingen snel te zijn afgehandeld. De ernst van deze zaken viel volgens de gemeente mee.

Zwaardere inzet

,,In de andere gevallen was zwaardere inzet vanuit de boa’s, al dan niet samen met het LID en Dierenpolitie nodig", zo meldt het college van B en W. ,,De samenwerking tussen de boa’s en LID staat nu echt. De samenwerking tussen de boa’s en Dierenpolitie was er al.” De gemeente meldt verder dat er gedurende deze bestuursperiode een dierenwelzijnsnota wordt opgesteld.