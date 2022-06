‘Breda moet eigen Spoorpark krijgen’, kunstenaars willen nieuwe groene ontmoetingsplek

Mediter­raan­se planten moeten droogte in Breda het hoofd bieden: ‘Net of je in Italië loopt’

BREDA - De tientallen millimeters aan regen die begin juni ons land overspoelden zorgen voor verlichting. Het is even op adem komen na de extreem vroege droogte van mei. Maar er zit alweer weinig nattigheid in de weermodellen. Bij de gemeente Breda zetten ze alle zeilen bij om de stadsnatuur een handje te helpen. Ook met aanplant van mediterrane cypressen.

16 juni