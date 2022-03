Breda moet oppassen: ‘Met alleen winkels en horeca ga je het niet redden’

In de overdekte buitenruimte van de Grote Kerk in Breda zijn 20 ondernemers en politici donderdag samengekomen om over de Bredase binnenstad te praten. Voorzitter van het Bredase Ondernemersfonds Willem de Laat schetst een somber scenario. ,,In Breda staan 1100 commerciële panden. In de afgelopen 10 jaar is het aantal winkels gedaald van 60 naar 47 procent. De horeca is gestegen van 21 naar 32 procent. De omzet van de winkels is sinds 2010 gedaald van 603 naar 542 miljoen per jaar. We verliezen als stad 6 miljoen per jaar. Dat is niet goed hoor", zo waarschuwt De Laat.