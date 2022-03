Breda na chaos rond crashen duurzame subsidiesite: ‘Dat hebben we dus onderschat’

Zundertse politiek was er één van aanpakken deze vier jaar

ZUNDERT - Eind april 2018. In het Zundertse raadhuis presenteert een glunderende formateur Hans Verbraak een nieuw politiek akkoord. Handenwrijvend kondigt hij aan. In Zundert is iets bijzonders gebeurd. Sterker: het is ‘uniek', 'vernieuwend’ en zelfs ‘revolutionair’.

6 maart