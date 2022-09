Breda onderzoekt gevolgen minder treinen naar Amsterdam: ‘Goede verbinding voor ons van enorm belang’

Racisme in amateur­voet­bal is allesbehal­ve verdwenen: ‘Iedereen van kleur kan recente voorbeel­den geven’

BREDA - Zondag gebeurde het weer: oerwoudgeluiden op de voetbaltribune, ditmaal bij FC Utrecht-Ajax. Jochen Dekker van antiracismebureau Radar is niet verrast. ,,Er is nog altijd veel racisme. Ook in het amateurvoetbal en ook in West-Brabant.”

30 augustus