Breda op zoek naar extra plek voor het stallen van fietsen: ‘Enorm aanbod in goede banen leiden’

Uitbrei­ding van Treeport van de baan, buurtschap kan opgelucht adem halen

RIJSBERGEN - Inwoners van buurtschap Oekel in Rijsbergen waren fel tegen de plannen voor de derde fase van Business Centre Treeport (BCT). Met een aangenomen motie is die uitbreiding uit de plannen geschrapt, al is het nog steeds de vraag hoe concreet die waren.

30 september