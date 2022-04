Breda plaatst speciale keet in Valkenberg om overlast in park te melden

Beter beeld

,,Het park en het stationsgebied zijn een visitekaartje van de stad en worden druk bezocht. Dat is goed nieuws’’, constateert Depla in een persbericht. ,,Maar op dit soort plekken in een grote stad zie je wel vaker overlast ontstaan door daklozen, drugsdealers, luide muziek en dergelijke.’’

Dat is volgens de burgemeester op zo’n drukke plek overigens nooit helemaal te voorkomen. ,,Maar de mensen moeten zich veilig weten. Dat zien we ook als onze taak. We hebben daar wel de hulp van de bewoners en bezoekers bij nodig. Zij zijn onze oren en ogen in de stad. Men helpt ons door melding te maken van zaken die niet pluis zijn. En dat is waar het gesprek in de keet ook over zal gaan.”