Breda sleept 45 auto’s weg op Vuelta-route, kosten in de honderden euro’s

Tegen midder­nacht is het Vueltapar­cours in Breda nog niet autovrij, ruim veertig auto's wegge­sleept

BREDA - Ondanks dat het parkeerverbod langs het Vueltaparcours in Breda zaterdag om 18.00 uur in ging, stonden er nog veel auto’s langs de wegen. Op de Ginnekenweg was bijvoorbeeld nauwelijks een parkeerplek vrij. Ruim veertig auto's zijn in de nacht van zaterdag op zondag weggesleept.

21 augustus