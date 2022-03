Breda springt niet in de bres voor buslijn 19 naar Hulst

Jong talent laat creatieve kant zien bij Kunstkame­ra­den in Bank15

BREDA - Bij Bank15 in Breda is zondag de expositie Kunstkameraden geopend. Dit kunstproject van De Cultuurkantine bestaat uit werken gemaakt door kinderen en jongeren tot 24 jaar die het niet altijd even makkelijk hebben gehad. Hierbij worden zij ondersteund door professionals.

21 maart