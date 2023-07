Breda stopt abrupt met tolereren van ‘gedoogstrook’ Nonnenveld: ‘Jammer dat ze ons niet op de hoogte brengen’

NK atletiek Broertjes Van Riel draaien met succes diskwalifi­ca­tie terug: Goud voor Robin, brons naar Rick

Het eerste wat Robin van Riel deed nadat hij als nieuwe 1500 meter kampioen over de streep kwam gelopen, was omkijken. ,,Kijken waar Rick zat.” Dolle vreugde bij de twee toen die achter zijn grote broer en zilveren Tim Verbaandert het brons pakte. Daarna was het even gedaan met de blijdschap omdat junior een diskwalificatie aan zijn broek kreeg. Nadat de twee met succes tegen die beslissing hadden geprotesteerd was het alsnog groot feest in het Tilburgse kamp.