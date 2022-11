Breda verhoogt maximale bedrag voor starterslening

De starterslening is een extra hypotheek, bovenop die van de bank. Straks kan een jonge starter in Breda 50.000 euro lenen, nu is dat de helft. Wethouder Wonen, Arjen van Drunen: ,,We willen dat onze jongeren in Breda kunnen blijven wonen. Op dit moment is dat erg lastig. De afgelopen jaren zijn de huizenprijzen enorm gestegen.”