Breda vol met carnavalvierders: gemeente roept op niet meer naar het centrum te komen

Bredaas carnavals­feest zonder NAC: ‘Heel jammer dat de spelers en Hyballa er niet bij kunnen zijn, een gemiste kans’

Waar FC Den Bosch erin slaagt om de wedstrijd op carnavalsmaandag te verplaatsen naar de vrijdag, blijft NAC in gebreke. Daarmee schiet het zichzelf in meerdere opzichten in de voet.