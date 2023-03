Breda wil straatintimidatie de kop indrukken: ‘Nog steeds te makkelijk om je als een idioot te gedragen’

GO Sharing pas volgende week terug in Brabant, enkele steden moeten nog langer wachten

DEN BOSCH - De gifgroene scooters en fietsen van deelvervoerder GO Sharing zouden deze week terugkeren in Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch. Maar de terugkeer is een weekje uitgesteld, al moeten enkele steden zelfs nog wat langer wachten.