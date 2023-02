Breda wilde ooit kantorenstad van Brabant zijn, maar daar is weinig meer van over

Pand van uitgebran­de Spaanse sociëteit F.E.B.O. is binnenkort weer bewoonbaar

BREDA - De laatste rotte kies van de Molenstraat wordt binnenkort getrokken. Het pand waar de Spaanse sociëteit F.E.B.O. was gevestigd, raakte in 2014 zwaar beschadigd bij een felle brand. Bijna 10 jaar later is het pand weer bewoonbaar.

