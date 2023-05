Breda wint Gouden Wortel: hier vragen scholieren niet om een frietplant in de schooltuin

met quiz Aantal graspollen piekt: welke middeltjes werken wel en niet tegen hooikoorts?

Heb je de laatste dagen ook zoveel last van tranende ogen en niesbuien? Dat is normaal, want veel grassen hebben zich de afgelopen tijd prima kunnen ontwikkelen door het warme en vochtige weer. Dat betekent: hoge graspollenconcentraties en dus slecht nieuws voor mensen met hooikoorts. Vanaf woensdag is de kans op klachten twee weken lang het hoogst. Wat kan je doen tegen al dat gesnotter? En kun je het voorkomen? We zetten op een rij wat wél en vooral niet werkt.