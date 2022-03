Bredaas Actiekoor Tegen de Wind Mee zingt voor Oekraïne

Tientallen mensen kwamen deze week al samen in de Pekhoeve in Ulvenhout. Meerstemmig werden vredesliederen als ‘Imagine’, ‘Iedereen is van de wereld’, maar ook eigen werken als ‘Zo hard als je kan’ gezongen. Op het podium stond dirigent Marion Komen, bijgestaan door pianist, gitarist en percussionist. ,,Als koor nemen wij de mensen graag mee in de flow van het samen zingen. Iedereen mag mensen meenemen en samen zingen we voor vrede”, zegt Komen. ,,Dat verklijft beter dan naar een verhaal te moeten luisteren. Er valt iets te zien, horen én voelen”, vult Nandl Posthumus, koorlid en tekstschrijfster, aan.