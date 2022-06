Bredaas popkoor NJoy zingt tegen ‘die kleine, vreselijke kabouter’

Pairel woont al lang in Nederland, maar Russisch is zijn moedertaal. Moldavië grenst in het noorden, oosten en zuiden aan Oekraïne. ,,Ik ben net thuis na een drukke, maar fantastische middag’’, zegt Pairel na afloop van de opnames. ,,Zo fijn dat we met zoveel mensen onze boodschap aan het Oekraïense volk hebben kunnen opnemen.’’ Pairel is als dirigent aan alle zes koren verbonden. ,,Ik heb veel vrienden in Kiev en Odessa, die laatste stad ligt vlakbij Moldavië.’’