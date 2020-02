Bredanaar (20) verdacht van brandstichting in kinderdagverblijf: herkend op camerabeelden

Mariabeeld Wagenberg uit kapel gestolen ‘te triest voor woorden’

16:53 WAGENBERG - Zijn de ‘bronzen beelden dieven’ weer actief in onze regio? Sinds vrijdagochtend is het Mariabeeld uit het kapelletje op de hoek Wagenstraat-Kerkstraat verdwenen. “De dieven zullen zich wel bekocht voelen, want het is van gips en beton.”