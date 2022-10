Bredanaar (82) overleden in het ziekenhuis na verkeersongeluk in Breda

‘Mister Nightlife’ bij jubileum Beekse Smart

PRINSENBEEK - Smartlappenkoor Beekse Smart sluit de viering van haar 20-jarig bestaan zondag 30 oktober af met de meezingmiddag in café Marktzicht in Prinsenbeek. Zanger Jan Hermans uit Etten-Leur, alias Mister Nightlife, is naast het koor zelf hierbij van de partij.

26 oktober