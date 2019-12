Bredanaar die drie tieners met mes stak: ‘Het was zelfverdediging, ik was psychotisch en had gedronken’

Broer doodgescho­ten Rudi Schouten voor rechter wegens slaan met hakbijl vlak voor schietpar­tij

13:48 BREDA - Pearl S. mag inmiddels weer af en toe de gevangenis uit, om te wennen aan een leven in vrijheid. Hij is tot negen jaar cel veroordeeld voor één van de meest gewelddadige en dodelijke schietpartijen van de afgelopen tien jaar in Breda. Bij winkelcentrum Tuinzigt schoot hij in 2015 op klaarlichte dag Rudi Schouten dood. Een broer van Schouten moest vrijdag ineens voor de rechter verschijnen, vanwege zijn rol bij de gewelddadigheden. Een wrange samenloop.