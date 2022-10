Bredanaars met nepgeld wilden wiet stelen, maar worden overmeesterd

Bredanaar over de schreef na hallucina­ties door wiet en coke, nu krijgt hij mogelijk tbs

BREDA – Een 30-jarige Bredanaar is al zoveel jaren verslaafd aan wiet en cocaïne dat hij er stemmen van in zijn hoofd heeft gekregen. Die stemmen droegen hem onder meer op om in een school in Breda een autosleutel te pikken en er met de auto van een docente vandoor te gaan.

18 oktober