Bredase Angela mag live zingen in talkshow Humberto Tan

Hoofdklasse B Slecht hoofdveld Bavel had bijna streep gezet door duel dat op kunstgras een spektakel­stuk werd

Even leek het erop dat Bavel tegen Berghuizen niet door kon gaan door zware regenval de afgelopen weken. Achteraf gezien was dat zonde geweest, want het werd een spektakelstuk. Niet met veel goals, wel met veel kansen.