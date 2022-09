Bredase campagne: zet je favoriete vrijwilliger in het zonnetje met je glimach

BREDA - Een kaartje met een foto van je lach en een persoonlijke boodschap. Met de campagne ‘Geef je lach’ van het Bredase Vrijwillig & Co kun je je favoriete vrijwilliger de komende weken in het zonnetje zetten. ,,Dat verdienen ze, zij werken altijd vanuit hun hart.”

,,Als vrijwilliger probeer ik vooral mijn eigen ervaringen als moeder te delen en mensen in hun waarde te laten”, zegt Katelijne Schalk. Sinds dit voorjaar is ze vrijwilliger bij het Maatjesproject van Vrijwillig & Co. Ze is dat extra steuntje in de rug voor twee moeders van jonge kinderen. ,,Bij de een bied ik vooral een luisterend oor; bij de ander gaat het meer om praktische ondersteuning om de moeder te kunnen ontlasten. Het geeft me een fijn gevoel om iets voor iemand te kunnen betekenen.”

Boodschap bijvoegen

Om vrijwilligers als Schalk extra waardering te geven, bedachten vrijwilligerscoördinatoren Anoek Beekhuizen en Sanne Bouw de campagne ‘Geef je lach’. Tot 20 oktober kan iedereen via de gelijknamige website een foto van hun lach insturen en een boodschap bijvoegen. Deze gaat dan op de post richting hun favoriete Bredase vrijwilliger, binnen of buiten de organisatie. ,,Wat onze vrijwilligers doen, verschilt per project. Wat ze overeenkomstig hebben, is dat ze het allemaal vanuit hun hart en hun ervaring doen”, zegt Bouw.

Quote Als je net moeder bent, kan dat eenzaam zijn. Vooral als je nieuw bent in Breda of een klein netwerk hebt Katelijne Schalk, vrijwilliger bij het Maatjesproject van Vrijwillig & Co

Vrijwillig & Co (voorheen Social Work Breda) biedt door middel van verschillende projecten ondersteuning rondom het opvoeden en opgroeien van kinderen. 150 vrijwilligers bieden, soms in samenwerking met zorgverleners, ondersteuning. Denk hierbij aan hulp bij scheidingen of de overgang naar de middelbare school.

Grotere problemen voorkomen

Beekhuizen: ,,Wat wij doen, is hoogwaardig vrijwilligerswerk bieden. Vrijwilligerswerk 2.0, noemen we het ook wel. Dit omdat we op een bepaald punt in iemands leven ondersteuning geven, waarmee we proberen te voorkomen dat er meer hulpverlening nodig is. We hopen dus grotere problemen te kunnen voorkomen.”

Zoals het Maatjesproject, waarbij vrijwilligers hulp bieden aan moeders van kinderen tussen 0 en 2 jaar. ,,Als je net moeder bent, kan dat eenzaam zijn. Vooral als je nieuw bent in Breda of een klein netwerk hebt. Zo hebben we onlangs nog een moeder uit Oekraïne met een jong kindje op weg geholpen.”

Het verschil maken

Voor vrijwilliger Schalk geeft het werk veel voldoening. ,,Je vult echt het netwerk van hulpverleners aan, je biedt dat luisterend oor. Extra waardering krijgen middels deze campagne is natuurlijk leuk, maar ik hoop ook dat het meer mensen in gang zet erover na te denken om zelf vrijwilliger te worden. Het is een kleine moeite en je kunt écht iemand vooruit helpen, het verschil maken.”