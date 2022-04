Bredase coffeeshops zien in uitstel wietproef geen afstel: ‘Er is geen weg meer terug’

BREDA - Coffeeshops in Breda vrezen niet dat de wietproef niet doorgaat, nadat de invoering ervan opnieuw is uitgesteld. Het experiment met de teelt van legale wiet in Nederland kan niet meer teruggedraaid worden, stelt Margriet van der Wal, voorzitter van de groep van acht gedoogde coffeeshops in Breda: ,,We zitten al in het experiment.”