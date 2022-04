Bredase fotograaf Piet den Blanken (71) overleden in Guatemala

BREDA - Tijdens een reis in zijn geliefde Latijns-Amerika is maandag 4 april de Bredase fotograaf Piet den Blanken (71) overleden. Hij stierf na een ziekbed in een hospitaal in Guatemala.

Den Blanken was een bijzondere fotograaf. Sociaal bewogen, geëngageerd, bescheiden. In zijn werk schuwde hij de rafelranden van de maatschappij niet. Hij reisde veel. Maakte documentaires over opstanden, revoluties, maar ook over sociaal onrecht. Reportages waarmee hij (inter)nationaal naam maakte, die in de meest uiteenlopende kranten en tijdschriften verschenen.

Ivania

Volledig scherm Ivania Brooks op het moment dat fotograaf Piet den Blanken haar net kende. Het beeld werd de omslag van zijn boek dat haar leven vastlegt. Hoewel hij veel landen aandeed, op verschillende plekken fotografeerde, ging zijn hart vooral uit naar Latijns-Amerika. Daar ontmoette hij in 1997 in Nicaragua Ivania Brooks Torres. Met straatprostitutie probeerde zij geld te verdienen om haar vier kinderen te voeden. Er ontstond een vriendschap. Tien jaar lang volgde Den Blanken haar, trok op met haar kinderen en legde vast hoe Ivania in 2006 op 33-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van AIDS. Over Ivania verscheen zijn boek ‘Mijn moeder was een echte strijder'. Daar was hij heel blij mee.

Den Blanken bleef met zijn camera de wereld over reizen. Ook toen het moeilijker werd om zijn reportages gepubliceerd te krijgen en hij steeds meer de kunsthoek werd ingeduwd. Den Blanken voelde zich meer journalist dan kunstenaar. Er bleven verhalen, er bleef onrecht, waar hij met zijn foto's aandacht voor wilde vragen.

Laatste reis

In oktober tijdens een overzichtsexpositie in zijn geboorteplaats Wijbosch gaf hij aan dat hij, na een gedwongen pauze tijdens corona, graag weer op reis wilde. Hij verlangde naar Latijns-Amerika, wilde in Nicaragua de kinderen van Ivania, met wie hij altijd contact had gehouden, opzoeken. Dat het zijn laatste reis zou worden, kon hij op dat moment niet vermoeden.

In Guatemala, waar hij eerder de onderdrukte suikerrietwerkers fotografeerde, werd Den Blanken ongeveer een maand geleden ziek. Hij werd opgenomen in een ziekenhuis waar hij maandag, in bijzijn van zijn zoon, overleed. Den Blanken laat een groot, prachtig en heel veelzeggend oeuvre na.