Bredase geschiedenisclubs Oranjeboom en Engelbrecht fuseren: ‘We willen jonger publiek trekken’

Bredase kinderrech­ter krijgt koninklij­ke onderschei­ding voor inzet bij vechtschei­din­gen

AMERSFOORT/MOLENSCHOT - Kinderrechter Cees van Leuven (69) uit Molenschot is dinsdag in Amersfoort benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg deze onderscheiding voor zijn jarenlange inzet op het gebied van bescherming van kinderen bij complexe scheidingen, zo meldt de gemeente Amersfoort.

16:30