Bredase Graceland-villa gebouwd met witwasgeld: eigenaar 15 maanden cel in

P. (62) heeft tussen 2004 en 2014 een bedrag van bijna 650.000 euro verdiend dat hij met onder meer de bouw van de Graceland-villa heeft witgewassen. Het Openbaar Ministerie in Zutphen had een kleine maand geleden 30 maanden cel geëist. De straf valt lager uit, onder meer omdat het lang geduurd heeft voor P. voor de rechter verscheen. Naast de celstraf moet P. ook een bedrag van 737.000 euro terugbetalen.

De verdachte liep tegen de lamp toen in 2014 een hennepkwekerij met 470 planten werd ontdekt in een woning die op zijn naam stond in Dinxperlo in de Achterhoek. P. gebruikte een valse arbeidsovereenkomst, valse werkgeversverklaring en valse salarisspecificatie om een hypotheek te krijgen en het huis te huren. Het geld dat hij verdiende met de verkoop van hennep werd witgewassen door het over te dragen aan leveranciers voor bouwonderdelen van de villa in Breda.