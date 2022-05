Bredase hulp aan Oekraïne stokt: ‘Maar het is nu harder nodig dan ooit’

Breda Jazz Festival 50 jaar Breda Jazz: van langspeel­pla­ten met groeven vol verf tot een weergaloos festival

BREDA - Na twee ingetogen coronajaren barst op 26 mei in Breda dan eindelijk de ‘echte’ vijftigste editie van het Breda Jazz Festival uit. Een evenement dat niet meer is weg te denken uit Breda. Een duik in het verleden.

25 mei