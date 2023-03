Bredase Jörgen start Alpacaboerderij in Hongarije: 'Het is hier lekker rustig'

Van de lezer Vrijwilli­gers NLdoet scheppen kruiwagens met mest

BREDA - Klussendag bij kindertuinen de Molenleij in Breda, waar 7 vrijwilligers via het Oranjefonds en 7 vrijwilligers van de kindertuinen 10 kubieke mest aan het versjouwen zijn. De kindertuinen is bedoeld voor leerlingen van groep 4 tot en met 7 van alle basisscholen uit Breda.