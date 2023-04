Bredase kledingwinkel Sans-Trop-Pay bestaat 20 jaar: 'Klanten geven mij energie'

Dakloze Tomasz sterft in Park Valkenberg: 'Hij wilde niet nog een zomer op straat leven’

BREDA – Hij is heel alleen gestorven, Tomasz uit Polen, in een hoekje van stadspark Valkenberg. In de bosjes tegen de zijkant van het KMA-paviljoen, waar honderden cadetten wonen. Acuut hartfalen is de doodsoorzaak van de dakloze man die al jaren in Nederland verbleef.