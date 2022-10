Bredase mbo- en hbo-studenten ontwikkelen samen een landbouwrobot voor boeren in de knel

UPDATE + video Kalfjes komen om bij grote brand in Prinsen­beek, melkveehou­der is geëmotio­neerd

PRINSENBEEK - In het buitengebied van Prinsenbeek is dinsdagochtend brand ontstaan in een hooischuur van zo’n driehonderd vierkante meter. De hooischuur is van Melkveehouderij Vincenten aan de Brielsedreef en is volledig verloren gegaan. Meerdere kalveren die in de schuur stonden, zijn om het leven gekomen.

18 oktober