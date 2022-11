Bredase smurfen in de rouw om Vader Abraham

Hilversums ‘dedain’ stak Vader Abraham tot diep in zijn ziel

Uitgerekend op een dag die gerelateerd is aan carnaval, de elfde van de elfde, brengt zoon Walter het trieste nieuws naar buiten. Petrus Antonius Laurentius (Pierre) Kartner is dinsdagochtend op 87-jarige leeftijd overleden. Vanochtend werd hij in stilte begraven.

11 november