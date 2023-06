Bredase terreurdreiger zette vliegveld Parijs op scherp: ‘Heeft lang psychiatrische zorg nodig’

BREDA - De 40-jarige François P. uit Breda dreigde vorig jaar de directie van vliegveld Charles de Gaulle met een terreuraanslag. ,,I will be involved with terrorstic attack in Belgium and French”. Hij deed dat - in steenkolen Engels - online vanuit huis. ,,Het was geen dreiging, maar een waarschuwing. Ik was bang was dat er iets ging gebeuren”, vertelt hij de rechtbank in Breda