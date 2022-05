Bredase vecht wegsleepkosten van 230 euro aan bij hoogste rechter; ’parkeerverbod is onduidelijk’

Jong in... ‘NAC doet het al jaren niet goed, maar de sfeer in het stadion is steeds zo geweldig’

Hij ziet zichzelf als een echte Bredanaar. En hoewel Stijn te Kiefte (15) in de toekomst best wat van de wereld wil zien, denkt hij voor altijd in ‘zijn’ stad te blijven wonen. ,,Ik ben vooral trots op NAC, dat is een echt stadsteam.”

