Bredase volkszanger Evert gevolgd door PowNed: 'Ik wil graag in de Ziggo Dome staan'

Enig overgeble­ven NAC-spits schrikt niet van knieklach­ten: ‘Zolang ik voetbal, zijn knieblessu­res aan de orde van de dag’

De terugkeer van Jort van der Sande is een eerste begin van de heropbouw van de voorhoede. Zaak voor de NAC-spits is nu om heel te blijven. ,,Maar van druk heb ik geen last, ik laat me niet opnaaien.”