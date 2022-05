Breepark in Breda gaat dicht als vaccinatielocatie

Het testen op en vaccineren tegen corona wordt vanaf 16 mei geconcentreerd aan de locatie Heerbaan 190 in Breda. Dit betekent dat de locatie op Breepark vanaf 23 mei definitief de deuren zal sluiten. Hiermee is Breepark weer volledig beschikbaar als evenementenlocatie.

Afgenomen

Het aantal bezoekers dat zich laat testen op COVID-19 is de afgelopen tijd flink afgenomen. Ook het aantal vaccinaties in de regio neemt af. Daarom heeft GGD West-Brabant besloten om het testen en vaccineren op dezelfde locatie aan te bieden. In de ochtend is de locatie geopend voor het testen en in de middag voor het vaccineren. De locatie is voorlopig zeven dagen per week open.

Bereikbaar

De GGD verwacht per dag maximaal 80 testen in de ochtend uit te voeren en maximaal 150 vaccinaties in de middag. Ter vergelijking: op de drukste dagen zijn op deze locatie zo’n 1.800 mensen per dag getest. De locatie aan de Kemelstede blijft goed bereikbaar via de Zuidelijke Rondweg, de Claudius Prinsenlaan en de Heerbaan.

Inloop

Het Stadskantoor in Breda blijft voorlopig open als vaccinatielocatie. Inwoners van Breda kunnen hier op vrije inloop terecht voor een coronaprik. Gemiddeld lopen daar nog 100 mensen per dag naar binnen voor een vaccinatie. In het Stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan kun je zonder afspraak terecht kan voor de 1e, 2e prik, boostervaccinatie of herhaalprik voor 60-plussers. Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 9.15 - 15.45 uur.

Voor inwoners die minder mobiel zijn, blijft het mogelijk om zich thuis te laten testen of vaccineren.