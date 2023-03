BUas groeit tegen de stroom in, Avans heeft dit jaar weer minder studenten

Stemmen in Breda: lichte paniek om aangekon­dig­de busstaking, maar verder komt alles goed

BREDA - Maar liefst achthonderd vrijwilligers zijn woensdag in Breda actief om de verkiezingen in goede banen te leiden. Maar of ze allemaal op tijd op een van de negentig stembureaus in de gemeente zijn, is nog maar de vraag.