Bundelaovond moet teloorgang van traditionele kapel stoppen

Het gaat niet goed met de carnavalskapels en dat baart het bestuur van Kielegat zorgen. Absoluut dieptepunt was het Blèèrfêêst van vorig jaar dat slechts zes deelnemers trok. Al had dit natuurlijk ook met de coronapandemie te maken.

Ook de gemiddelde leeftijd van de bezoeker van het Blèèrfêêst gaat iedere 12 maanden 1 jaar omhoog. Verder kost het veel kapels tegenwoordig moeite om boven de muziek uit te komen van de cafés in de stad. ,,Kleinere kroegen zijn ook niet altijd blij met een kapel in de zaak, omdat deze dan meteen vol zit. Zeker als dat samengaat met de prins en zijn gevolg”, weet lid Blèèrfêêst Richard Bakkers.

Geen traditionele hoempapa

,,Er zijn wel een paar eisen: tijd om de te soundchecken is er met carnaval vaak niet. De prins moet op de muziek kunnen binnenkomen en het is live”, verduidelijkt Bakkers. Dus wellicht loopt er volgend jaar wel een carnavaleske death metal band mee in Kielegat.

Troubadours en zangers

Tijdens het voorstelrondje van de Bundelaovond blijkt hier best een gemêleerde groep of afgekomen. Zo zijn er troubadours en zangers, maar ook oud-prinsen en ex-juryleden van het Blèèrfêêst die hun expertise willen inzetten. Ook aangeschoven is Manon Kievits, baritonspeler bij carnavalsband Ongeloofeloos. ,,We willen graag weer meedoen aan het Blèèrfêêst en we hebben geen tijd om zelf nieuwe muziek te schrijven”, verklaart ze.