Burgemeester Baarle-Nassau is vervroegde vuurwerkoverlast beu: ‘We pakken dit aan’

Bredase goede doelen zien nog weinig terug van oproep om energietoe­slag te doneren

BREDA - Ieder huishouden krijgt in november en december 190 euro energiecompensatie. Voor velen is het broodnodig, maar wie het kan missen wordt opgeroepen het te doneren. ,,In andere Brabantse steden gebeurt het al, maar in Breda nog niet.”

7 november