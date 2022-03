Burgemeester en wethouder geven het goede voorbeeld en doneren spullen voor Oekraïne

Hiermee steunden ze de inzamelingsactie, die is opgezet door de gemeente Breda in samenwerking met Breda Maakt Mij Blij en Wroclaw, de Poolse zusterstad van Breda, waar veel vluchtelingen uit Oekraïne zijn beland. Verschillende organisaties werken mee aan de inzamelingsactie , waaronder de onderwijsinstellingen De Rooi Pannen en Curio, Afvalservice Breda en logistiek bedrijf Instabox. Burgemeester Depla: ,,Wij willen graag ons steentje bijdragen.”

Vier locaties

Tot en met vrijdag 1 april kunnen mensen op vier locaties in Breda terecht om bijvoorbeeld houdbaar voedsel of medicijnen in te leveren. ,,Dankzij onze nauwe samenwerking met de Poolse hulporganisatie Foundation Oekraïne weten we precies waar behoefte aan is. Alleen deze producten worden dan ook ingenomen”, aldus Thibaud van der Steen van Breda Maakt Mij Blij. Op de site van Breda Maakt Mij Blij staat een lijst met daarop de behoeften. Alleen deze spullen worden ingenomen.