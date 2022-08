Burgerpeilingen in Alphen-Chaam en Baarle-Nassau: wat gaat er goed en wat kan er beter?

Dit jaar betaal je een hoger prijsje voor je ijsje: ‘Sommige smaken maken we niet eens meer’

MOLENSCHOT / SCHIJF - Zelfs een bolletje ijs ontkomt niet aan de inflatie. De prijs stijgt, maar of we een frisse hap laten staan? Bij ijsboerderijen in de regio merken ze daar voorlopig amper iets van: ,,Dit is toch niet duur?”

13 augustus