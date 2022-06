Bussen in Breda en Oosterhout blijven vandaag in de remise. ‘Dan pak ik maar de trein’

Maar een klein deel van de bussen in het openbaar vervoer in Breda en Oosterhout is vanochtend gaan rijden. Het merendeel van de chauffeurs geeft gehoor aan de oproep van vakbond FNV om te staken voor een betere CAO.

Op het doorgaans drukke busstation in Breda was het aantal reizigers vanochtend op de vingers van één hand te tellen. De enkeling die niet had meegekregen dat er vandaag gestaakt wordt in het busvervoer, kon meestal onverrichterzake weer naar huis.

Van de 53 bussen rijden er 43 niet

Van de 53 bussen die op een normale werkdag in Breda de remise uitrijden, bleven er vanochtend 43 staan. Van de tien die wel reden, waren er negen bussen in het streekvervoer en één stadsbus. In Oosterhout was een vergelijkbaar beeld te zien. De staking duurt nog de hele dag.

In Breda verzamelden de stakers zich in alle vroegte voor de poort van de remise van Arriva aan de Slingerweg. ,,We kunnen niet anders‘’, vertelt chauffeur Louis Herbergs. ,,De werkdruk die toch al hoog was, neemt alleen maar toe. Snipperdagen krijgen we bijna niet meer en met het loon staan we al sinds 2020 stil. Er moet nu echt wat gebeuren.‘’

Quote Tijd om naar het toilet te gaan is er niet. Altijd moet maar weer direct die voet op het gaspedaal. Marijn van der Gaag, Vakbondsbestuurder FNV

De busmaatschappijen in het openbaar vervoer en de bonden zijn al een tijdje bezig over een nieuwe CAO. Vakbond CNV ging eerder akkoord met de voorstelllen van de werkgevers, in tegenstelling tot het FNV dat estafettestakingen begon om haar eisen kracht bij te zetten. Inmiddels is bij 22 vestigingen in het land het werk een dag stilgelegd.

Volledig scherm Toch een bus op station Breda, maar aan deze had de reiziger niet zoveel. © Eigen foto

,,En daar gaan we mee door zo lang het nodig is‘’, zegt vakbondsbestuurder Marijn van der Gaag. ,,De werkgevers stellen zich star op. Arrogant zelfs. Op klachten van onze chauffeurs over de hoge werkdruk wordt niet ingegaan. Veel chauffeurs hebben nauwelijks meer tijd voor hun pauze. Tijd om naar het toilet te gaan is er niet. Altijd moet maar weer direct die voet op het gaspedaal. Zo kan het gewoon niet meer, de maat is vol. ‘’

‘Schuld ligt ook bij de overheid’

Volgens Van der Gaag is ook de overheid schuld aan de hoge werkdruk. ,,Die stelt hoge eisen aan de dienstregeling in het openbaar vervoer, maar wil wel voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Het wordt tijd dat de overheid het openbaar vervoer weer als een basisbehoefte gaat zien en bereid is te investeren inplaats van alleen maar eisen te stellen aan marktpartijen.‘’

Toch kroop een handjevol chauffeurs vanochtend wél achter het stuur in Breda en Oosterhout. Met allemaal hun eigen reden om toch te gaan rijden. Zoals chauffeur Jan Paul de Barbanson. ,,Ik heb net een vast contract gekregen‘’, vertelt hij, wachtend op busstation Breda op reizigers die niet komen. ,,Dit is mijn eerste werkdag. Ik vond het toch een beetje lullig om dan direct te gaan staken.‘’

Verderop staat Bi, een jonge Aziatische student die naar Tilburg moet. ,,Ik wist wel van de staking‘’, vertelt hij, terwijl hij op zijn telefoon nog maar eens naar de dienstregeling kijkt. ,,Maar ik had toch de hoop dat er misschien nog een bus zou rijden‘’, Hij haalt zijn schouders op. ,,Dan pak ik maar de trein.‘’