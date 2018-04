Buurt geschrokken door dode na schietpartij in Bredase woonwijk: 'Ik hoorde baf, baf, baf!'

CDA Breda: 'Nieuwe coalitie miskenning ver­kie­zings­uit­slag'

8 april BREDA - Een coalitie van VVD, D66 en PvdA is een miskenning van de verkiezingsuitslag. Dat vindt lijsttrekker Bob Bergkamp van het CDA. Samen met Peter Bakker van GroenLinks is hij uiterst teleurgesteld dat er voor hun partijen geen plaats is in het nieuwe college. ,,Het was gezien de uitslag logisch geweest", aldus Bergkamp.