Buurt wil camera's om doorgaand vrachtverkeer te weren van zuidelijke rondweg Breda: ‘Net als bussluis Houtmarkt’

KNVB benoemt oud-PS­V-trai­ner en voormalig bondscoach Kees Rijvers tot bondsrid­der

Kees Rijvers (96) is vandaag in Breda onderscheiden met het bondsridderschap van de KNVB. De oud-international en oud-bondscoach ontving het eerbetoon vanwege zijn brede verdiensten voor het Nederlandse voetbal. Bondsvoorzitter Just Spee deelde de onderscheiding uit.