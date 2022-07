Buurtcamping Haagse Beemden gaat van start in Park Kesteren: ‘Helaas geen animo voor overnachting’

Theaters, bibliothe­ken en zwembaden vrezen hoge gasreke­ning en winter: ‘Water een graadje kouder helpt niet’

RIJEN/ROOSENDAAL - ,,We kunnen de temperatuur toch niet verlagen en bezoekers met een jas en sjaal om in de zaal laten zitten?‘’ Directeur Jan-Hein Sloesen van schouwburg De Kring in Roosendaal houdt zijn hart voor het winterseizoen en de drastisch gestegen energieprijzen.

25 juli