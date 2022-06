Cacaoceremonies en nuchtere yoga tijdens Breda Spirit Festival: ‘Hier kom je puur tot rust en terug bij jezelf’

Geen spoor, maar supersnel­le (elektri­sche) bussen op traject Bre­da-Utrecht, wel pas vanaf 2030

BREDA - Waar blijven de supersnelle (elektrische) bussen op het traject Breda-Gorinchem-Utrecht? Het is nog even afwachten, maar vanaf 2030 is het zover en gaan de nieuwe intercity-bussen de bestaande Interliners vervangen. Het kersverse rapport ‘Hink-stap-sprong naar Bus Rapid Transit op Breda-Gorinchem-Utrecht’ blikt vooruit op snelle verbindingen en knooppunten.

