Onwelwordingen in café Breda: 22-jarige man uit Oosterhout van bed gelicht

Depla: 'Incident café Janssen onaccepta­bel. Maar hulde voor optreden uitbater'

12:53 BREDA - Het incident in de nacht van vrijdag op zaterdag in café Janssen is onacceptabel. Dat vindt burgemeester Paul Depla van Breda. ,,Dit is geen uit de hand gelopen pubergrap, maar een zeer ernstig incident. Wie hier voor verantwoordelijk is kan passende maatregelen verwachten."