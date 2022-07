Camper gaat in vlammen op in Breda

Breda weet niet of de 20.000 mondkapjes uit Yangzhou door dwangarbei­ders zijn gemaakt

BREDA - Breda weet niet of 20.000 mondkapjes die de stad in 2020 van zusterstad Yangzhou heeft gekregen door dwangarbeiders zijn gemaakt. ‘De herkomst is niet bekend’, antwoordt het college van B en W na vragen van de LPF.

2 juli