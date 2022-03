Carla Coenders verrast met lintje

VIDEO Scooter en auto botsen tegen elkaar in Breda, vrouw gewond naar ziekenhuis

BREDA - De bestuurster van een scooter is woensdagavond gewond geraakt bij een botsing met een auto in Breda. Een ambulance moest de vrouw met verwondingen aan haar been naar het ziekenhuis brengen. Bij het ongeluk op de Ettensebaan raakte de automobiliste niet gewond.

10 maart