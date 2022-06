Chasséveld krijgt 1500 appartementen en ondergrondse parkeergarage

bij de rechter ‘In Amerika zou ik met een geweer door je strot schieten’: man reed onder invloed en bedreigde agent

Toon W. gaat even wat eten bestellen wanneer hij een oude bekende tegenkomt, iemand die hij al dertig jaar niet gezien heeft. Om de draad weer op te pakken, besluiten de mannen een biertje te gaan drinken. Het spreekt voor zich dat er in dertig jaar veel gebeurd is. De twee mannen hebben dus veel te bespreken. Het blijft dan ook niet bij dat ene biertje.

20 juni